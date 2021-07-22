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В МИД РФ объяснили, зачем подали жалобу в ЕСПЧ против Украины

Четверг, 22 июля 2021, 13:15

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что жалоба в ЕСПЧ против Украины была подана из-за "многочисленных нарушений прав человека" и "бесчинств украинской власти".

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.

"Данное взвешенное решение российских властей стало следствием множества факторов: во-первых, полного игнорирования международными структурами упомянутых нарушений прав человека в Украине, во-вторых, нарушения Украиной своих обязательств, закрепленных международным правом, а также собственной Конституцией, в-третьих, неспособностью украинской правоохранительной и судебной системы должным образом расследовать данные вопиющие факты", - говорится в заявлении.

В российском ведомстве заявили о "преследовании журналистов и СМИ и систематических зверствах, которые совершаются против жителей Донбасса". Имеются в виду оккупированные пророссийскими сепаратистами территории Луганской и Донецкой областей, где Россия де-факто установила свою власть. При этом никаких примеров таких действий в заявлении не приводится.

Также упоминается водная блокада Крыма, при этом в заявлении не указывается, что Россия оккупировала полуостров в 2014 году.

Напомним, Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины за 10 группами обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.

Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека.

Темы: РосcияМИДЕСПЧУкраина
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