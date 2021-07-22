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У Зеленського скаргу Росії до Євросуду назвали еталоном політичного цинізму

Четвер, 22 липня 2021, 13:56

В Офісі президента Володимира Зеленського вважають абсурдом та елементом пропаганди міждержавну скаргу Росії до ЄСПЛ проти України.

Джерело: радник керівника ОП Михайло Подоляк в коментарі "Українській правді"

Пряма мова: "По-перше, керівництво Росії вирішило скористатися інструментом ЄСПЛ після того, як на конституційному рівні забезпечило собі ж абсолютну можливість не виконувати будь-яке рішення ЄСПЛ. Тобто ЄСПЛ для самої РФ в юридичному сенсі ніщо, а от у пропагандистському - все. Якщо комусь був потрібен еталон політичного цинізму – ось він у вигляді подібних  дій Росії.

По-друге, у цієї скарги Росії до ЄСПЛ немає жодної юридичної перспективи та практичного сенсу, окрім суто пропагандистського. З кожного телеприймача в РФ тепер щоденно істерично лунатиме перелік "звинувачень", "доказів", поданих ЄСПЛ. Парадокс в тому, що РФ вигідна будь-яка істерія в даному випадку - негативне рішення проти РФ дозволить їм розпочати іншу пропагандистську кампанію - вже по дискредитації самого ЄСПЛ".

Деталі: За словами Подоляка, Україна точно не може відповідати за наслідки військових дій, розпочатих Росією. "Це було би проти здорового глузду та міжнародно визнаних юридичних позицій", зазначає він. Росія, як держава-окупант, що контролює захоплені території, відповідальна повністю за ситуацію на цих територіях – від порушення прав людини до пограбунку економічного потенціалу українських територій.

Пряма мова: "До речі, в обгрунтуванні  "скарги" Росії вказується також і те, що Північно-Кримський канал нібито є основним джерелом прісної води для мешканців Криму. Якщо за більш ніж 7 років окупації Криму в Генпрокуратурі Росії так і не змогли зрозуміти, які джерела прісної води в Криму – основні, то залишається лише констатувати повну деградацію цієї російської інституції.

Абсолютно абсурдно також і те, що Росія намагається пропхати через ЄСПЛ типову рейдерську схему: ще до розгляду скарги по суті – отримати вигоду через заходи забезпечення. Ще напевно ніхто не намагався використовувати ЄСПЛ саме для такої рейдерської схеми. Впевнені, це вразить європейців, але не дасть жодного шансу Росії".

Що передувало: 22 липня стало відомо, що Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Росія - єдина країна Ради Європи, де законодавчо (з 2015 року) встановлено право влади не виконувати рішення ЄСПЛ, чим Володимир Путін неодноразово користався.

Чому це важливо: Росія 8 рік здійснює гібридну військову агресію проти України: незаконно окупувала частину України - Кримський півострів - та підтримує незаконні збройні формування на Донбасі. При цьому країна, керована президентом Володимиром Путіним, не визнає незаконність своїх дій. 

Українська правда
Теми: війнаРосіяОфіс президента


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