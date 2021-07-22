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У Зеленского жалобу России в Евросуд назвали эталоном политического цинизма

Четверг, 22 июля 2021, 13:56
У Зеленского жалобу России в Евросуд назвали эталоном политического цинизма

В Офисе президента Владимира Зеленского считают абсурдом и элементом пропаганды межгосударственную жалобу России в ЕСПЧ против Украины.

Источник: советник руководителя ОП Михаил Подоляк в комментарии "Украинской правде"

Прямая речь: "Во-первых, руководство России решило воспользоваться инструментом ЕСПЧ после того, как на конституционном уровне обеспечило себе же абсолютную возможность не выполнять любое решение ЕСПЧ. То есть ЕСПЧ для самой РФ в юридическом смысле ничто, а вот в пропагандистском - все . Если кому-то был нужен эталон политического цинизма - вот он в виде подобных действий России.

Во-вторых, у этой жалобы России в ЕСПЧ нет никакой юридической перспективы и практического смысла, кроме чисто пропагандистского. Из каждого телеприемника в РФ теперь ежедневно истерически будет звучать перечень "обвинений", "доказательств", поданных ЕСПЧ. Парадокс в том, что РФ выгодна любая истерия в данном случае - отрицательное решение против РФ позволит им начать другую пропагандистскую кампанию - уже по дискредитации самого ЕСПЧ".

Детали: По словам Подоляка, Украина точно не может отвечать за последствия военных действий, начатых Россией. "Это было бы против здравого смысла и международно признанных юридических позиций", - отмечает он. Россия, как государство-оккупант, которое контролирует захваченные территории, ответственно полностью за ситуацию на этих территориях - от нарушения прав человека до разграбления экономического потенциала украинских территорий.

Прямая речь: "Кстати, в обосновании "жалобы" России указывается также и то, что Северо-Крымский канал якобы является основным источником пресной воды для жителей Крыма. Если за более чем 7 лет оккупации Крыма в Генпрокуратуре России так и не смогли понять, какие источники пресной воды в Крыму - основные, то остается лишь констатировать полную деградацию этого российского учреждения.

Абсолютно абсурдно также и то, что Россия пытается пропихнуть через ЕСПЧ типичную рейдерскую схему: еще до рассмотрения жалобы по существу - получить выгоду через меры обеспечения. Еще наверное никто не пытался использовать ЕСПЧ именно для такой рейдерской схемы. Уверены, это поразит европейцев, но не даст шанса России".

Что предшествовало: 22 июля стало известно, что Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, обвиняя Украину в гибели мирных жителей в 2014 году, катастрофе MH17, обстреле российских территорий, дискриминации русскоязычного населения.

Россия - единственная страна Совета Европы, где законодательно (с 2015 года) установлено право власти не выполнять решения ЕСПЧ, чем Владимир Путин неоднократно пользовался.

Почему это важно: Россия 8 год осуществляет гибридную военную агрессию против Украины: незаконно оккупировала часть Украины - Крымский полуостров - и поддерживает незаконные вооруженные формирования на Донбассе. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий. 

Украинская правда
Темы: войнаРосcияОфис президента
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