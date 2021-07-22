Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Кент поговорив із Разумковим про реформи СБУ й судової системи

Четвер, 22 липня 2021, 14:59
Кент поговорив із Разумковим про реформи СБУ й судової системи
iportal.rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Джерело: пресслужба парламенту 

Деталі: Разумков і Кент обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці України та США, а також хід реформ в Україні. 

Зокрема, вони обмінялися думками стосовно реформи Служби безпеки України та судочинства.

Спікер українського парламенту висловив вдячність партнерам України за підтримку реформ в різних сферах.

Крім того, Кент і Разумков обговорили перспективи подальшої співпраці на парламентському рівні – між Верховною Радою України та Конгресом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо: Нещодавно Верховна Рада ухвалила низку законопроектів для реформування судової системи, зокрема внесла зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деякі закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

8 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекоменував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ, від якої залежить у тому числі наближення України до членства в НАТО.

Читайте також: 13 запитань про реформу СБУ: чому ці зміни важливі для України

Судова реформа провалена. Підсумки п'ятирічки

"Українська правда" у Threads

Теми: Верховна РадаСШАреформи
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Верховна Рада
ЄБА просить підтримати законопроєкт Гетманцева про детінізацію ринку вживаних авто
Положення законопроєкту щодо англомовних фільмів буде доопрацьовано – нардеп
Прем’єр Іспанії виступив у Верховній Раді
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: