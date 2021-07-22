Кент поговорив із Разумковим про реформи СБУ й судової системи

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Джерело: пресслужба парламенту

Деталі: Разумков і Кент обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці України та США, а також хід реформ в Україні.

Зокрема, вони обмінялися думками стосовно реформи Служби безпеки України та судочинства.

Спікер українського парламенту висловив вдячність партнерам України за підтримку реформ в різних сферах.

Крім того, Кент і Разумков обговорили перспективи подальшої співпраці на парламентському рівні – між Верховною Радою України та Конгресом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо: Нещодавно Верховна Рада ухвалила низку законопроектів для реформування судової системи, зокрема внесла зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деякі закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

8 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекоменував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ, від якої залежить у тому числі наближення України до членства в НАТО.

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