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Кент поговорив із Разумковим про реформи СБУ й судової системи

Четвер, 22 липня 2021, 14:59
iportal.rada.gov.ua

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков зустрівся з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Джорджем Кентом.

Джерело: пресслужба парламенту 

Деталі: Разумков і Кент обговорили актуальні питання двосторонньої співпраці України та США, а також хід реформ в Україні. 

Зокрема, вони обмінялися думками стосовно реформи Служби безпеки України та судочинства.

Спікер українського парламенту висловив вдячність партнерам України за підтримку реформ в різних сферах.

Крім того, Кент і Разумков обговорили перспективи подальшої співпраці на парламентському рівні – між Верховною Радою України та Конгресом Сполучених Штатів Америки.

Нагадаємо: Нещодавно Верховна Рада ухвалила низку законопроектів для реформування судової системи, зокрема внесла зміни до закону "Про судоустрій і статус суддів" та деякі закони щодо відновлення роботи Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, а також щодо порядку обрання членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя.

8 липня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки рекоменував до другого читання законопроєкт про реформу СБУ, від якої залежить у тому числі наближення України до членства в НАТО.

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Теми: Верховна РадаСШАреформи


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