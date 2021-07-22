Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Кент поговорил с Разумковым о реформах СБУ и судебной системы

Четверг, 22 июля 2021, 14:59
Кент поговорил с Разумковым о реформах СБУ и судебной системы
iportal.rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Источник: пресс-служба парламента

Детали: Разумков и Кент обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, а также ход реформ в Украине.

В частности, они обменялись мнениями относительно реформы Службы безопасности Украины и судопроизводства.

Спикер украинского парламента выразил благодарность партнерам Украины за поддержку реформ в различных сферах.

Кроме того, Кент и Разумков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне – между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

Напомним: Недавно Верховная Рада приняла ряд законопроектов по реформированию судебной системы, в частности внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

8 июля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ, от которой зависит в том числе приближение Украины к членству в НАТО.

Читайте также: 13 вопросов о реформе СБУ: почему эти изменения важны для Украины

Судебная реформа провалена. итоги пятилетки

"Украинская правда" в Threads

Темы: Верховная РадаСШАреформы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук

Депутат Черкасского горсовета получил 5 лет: оправдывал РФ в разговорах с родственниками

фотоВ центре Киева пассажир Porsche открыл "пьяную" стрельбу: его задержану

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

фото, видеоЛукашенко прилетел к Путину и угрожает Украине "крахом"

Все новости...
Верховная Рада
ЕБА просит поддержать законопроект Гетманцева о детенизации рынка подержанных авто
Положения законопроекта об англоязычных фильмах будут доработаны – нардеп
Премьер Испании выступил в Верховной Раде
Последние новости
03:50
В оккупированном Крыму защитники уничтожили вражеский корабль "Новочеркасск" – Олещук
03:22
фото, видеоВ оккупированной Феодосии прогремели мощные взрывы, возник пожар в порту
02:28
Появился текст законопроекта об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
01:36
Оккупанты в очередной раз перекрывали Крымский мост
00:54
Враг ударил по Сумщине из артиллерии и минометов, над областью сбит FPV-дрон
00:02
ОбновленоРоссияне запускали ударные БПЛА с юга
23:41
ОбновленоПравительство внесло в Раду законопроект об усовершенствовании мобилизации и воинского учета
23:30
Экономические новости 25 декабря: Украина выполнила еще одно требование МВФ, прибыль банков превысила 130 млрд
23:16
Международная федерация конного спорта не допустила россиян и белорусов к Олимпиаде
22:39
В Сирии от израильского авиаудара погиб командир "Корпуса стражей исламской революции"
Все новости...
Реклама: