Кент поговорил с Разумковым о реформах СБУ и судебной системы

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Источник: пресс-служба парламента

Детали: Разумков и Кент обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, а также ход реформ в Украине.

В частности, они обменялись мнениями относительно реформы Службы безопасности Украины и судопроизводства.

Спикер украинского парламента выразил благодарность партнерам Украины за поддержку реформ в различных сферах.

Кроме того, Кент и Разумков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне – между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

Напомним: Недавно Верховная Рада приняла ряд законопроектов по реформированию судебной системы, в частности внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

8 июля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ, от которой зависит в том числе приближение Украины к членству в НАТО.

Читайте также: 13 вопросов о реформе СБУ: почему эти изменения важны для Украины

Судебная реформа провалена. итоги пятилетки