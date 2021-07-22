Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Кент поговорил с Разумковым о реформах СБУ и судебной системы

Четверг, 22 июля 2021, 14:59
iportal.rada.gov.ua

Глава Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков встретился с временным поверенным в делах США в Украине Джорджем Кентом.

Источник: пресс-служба парламента

Детали: Разумков и Кент обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества Украины и США, а также ход реформ в Украине.

В частности, они обменялись мнениями относительно реформы Службы безопасности Украины и судопроизводства.

Спикер украинского парламента выразил благодарность партнерам Украины за поддержку реформ в различных сферах.

Кроме того, Кент и Разумков обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества на парламентском уровне – между Верховной Радой Украины и Конгрессом Соединенных Штатов Америки.

Напомним: Недавно Верховная Рада приняла ряд законопроектов по реформированию судебной системы, в частности внесла изменения в закон "О судоустройстве и статусе судей" и некоторые законы по возобновлению работы Высшей квалификационной комиссии судей Украины, а также о порядке избрания членов Высшего совета правосудия и деятельности дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия.

8 июля комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки рекомендовал ко второму чтению законопроект о реформе СБУ, от которой зависит в том числе приближение Украины к членству в НАТО.

Читайте также: 13 вопросов о реформе СБУ: почему эти изменения важны для Украины

Судебная реформа провалена. итоги пятилетки

Темы: Верховная РадаСШАреформы
powered by lun.ua
Главное сегодня

"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"

фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета

инфографикаВ ЕС больше половины взрослых завершили COVID-вакцинацию

Новости 22 июля: иск РФ против Украины, соглашение по Nord Stream 2

"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Все новости...
Верховная Рада
В ВР просят США, ЕС и Германию остановить запуск "Северного потока-2"
257 законопроектов с коррупционными рисками за 2 года работы Верховной Рады. Рейтинг их авторов
Как победить олигархов в информационной войне за безопасную окружающую среду?
Последние новости
02:49
Белый дом раскритиковал Китай за отказ расследовать происхождение COVID-19
02:18
Власти Афганистана обвинили "Талибан" в убийстве сотни гражданских лиц
01:40
00:57
00:23
"Мы продолжим выступать против этого трубопровода" – Госдеп США о "Северном потоке-2"
23:46
фотоС сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
23:31
ЮНЕСКО решила не вносить Венецию в список памятников под угрозой
23:19
"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года
22:48
Во Франции произошел сбой в работе сайтов ряда известных СМИ и сервисов
22:23
обновлено, фотоНа взятке более миллиона поймали замглавы Харьковского облсовета
Все новости...