Глава МЗС Литви: угода щодо "Північного потоку-2" - помилка, яка буде дорого коштувати

Міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс назвав помилкою угоду США і Німеччини щодо газопроводу "Північний потік-2"

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

За словами міністра, умовою для початку роботи газопроводу могло б стати виведення російських військових з території України або чітка перспектива членства в НАТО для України.

"Я вважаю, що це помилка, і ця помилка буде дорого коштувати. Бачу можливості виправити цю помилку, якби Україні був запропонований план дій щодо членства в НАТО або відкриття газопроводу було б використано як важіль, щоб вимагати виведення російських військ з території України", - сказав Ландсбергіс.

Міністр зазначив, новий газопровід - "величезна перемога" для російського президента Владіміра Путіна, а "за цю перемогу він повинен платити дійсно високу ціну".

"Це серйозний важіль, і є можливість використовувати цей важіль якось мінімально позитивно. Якщо це не буде зроблено, то це буде поразкою, перш за все, тих держав, які домовилися про цей газопровід", - сказав Ландсбергіс.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2