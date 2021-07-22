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Глава МИД Литвы: соглашение по "Северному потоку-2" - ошибка, которая будет дорого стоить

Четверг, 22 июля 2021, 17:52
Глава МИД Литвы: соглашение по Северному потоку-2 - ошибка, которая будет дорого стоить
Фото: Радио Свобода

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу "Северный поток-2".

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

По словам министра, условием для начала работы газопровода мог бы стать вывод российских войск с территории Украины или четкая перспектива членства в НАТО для Украины.

"Я считаю, что это ошибка, и эта ошибка будет дорого стоить. Вижу возможности исправить эту ошибку, если бы Украине был предложен план действий по членству в НАТО или открытие газопровода было бы использовано как рычаг, чтобы требовать вывода российских войск с территории Украины", - сказал Ландсбергис.

Министр отметил, что новый газопровод - "огромная победа" для российского президента Владимира Путина, а "за эту победу он должен платить действительно высокую цену".

"Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать этот рычаг как-то минимально положительно. Если это не будет сделано, то это будет поражением, прежде всего, тех государств, которые договорились об этом газопроводе", - сказал Ландсбергис.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Темы: Северный поток-2Литва
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