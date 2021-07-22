"Не має жодних шансів": Кулеба прокоментував позов Росії проти України до ЄСПЛ

На думку міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, міждержавна скарга Росії проти України до ЄСПЛ не має жодних шансів на успіх і подана виключно з пропагандистською метою.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав у відповіді на запитання ЗМІ під час візиту на лінію розмежування разом з угорським колегою Петером Сійярто.

"Не втручаючись в правосуддя ЄСПЛ, можу запевнити, що у цієї позивної заяви немає жодної шансів на те, щоб бути задоволеною - вона подана Росією виключно з пропагандистською метою. Ніяких результатів, крім інформаційного галасу і витраченого часу суду для написання відповіді у цього подання не буде", - прокоментував Дмитро Кулеба.

Нагадаємо, Росія подала до Європейського суду з прав людини міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

Росія просить ЄСПЛ застосувати щодо України заходи відповідно до правила 39 Регламенту, яке передбачає застосування тимчасових заходів у випадках існування ризику заподіяння невиправданої та неминучої шкоди основним правам і свободам людини.

В українському Мін’юсті позов Росії назвали "перемогою над здоровим глуздом".