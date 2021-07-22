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"Никаких шансов": Кулеба прокомментировал иск России против Украины в ЕСПЧ

Четверг, 22 июля 2021, 18:34

По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, межгосударственная жалоба России против Украины в ЕСПЧ не имеет никаких шансов на успех и подана ​​исключительно в пропагандистских целях.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в ответе на вопрос СМИ во время визита на линию столкновения вместе с венгерским коллегой Петером Сийярто.

"Не вмешиваясь в правосудие ЕСПЧ, могу заверить, что у этого искового заявления нет никаких шансов быть удовлетворенным - оно ​​подано Россией исключительно в пропагандистских целях. Никаких результатов, кроме информационного шума и затраченного времени суда для написания ответа у этого представления не будет", - прокомментировал Дмитрий Кулеба.

Напомним, Россия подала в Европейский суд по правам человека межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя в вину Украине гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

Россия просит ЕСПЧ применить к Украине меры в соответствии с правилом 39 Регламента, которое предусматривает применение временных мер в случаях существования риска причинения неоправданной и неизбежной вреда основным правам и свободам человека

В украинском Министерстве юстиции иск России назвали "победой над здравым смыслом".

Темы: Кулеба ДмитрийЕСПЧУкраинаРосcия
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