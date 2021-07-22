Під час зливи в Одесі могло прорвати Хаджибейську дамбу – Труханов

Мер Одеси Геннадій Труханов розповів, що Хаджибейську дамбу мало не прорвало через нічну зливу. Тоді б, за словами мера, затопило б понад 2 тисячі гектарів прилеглої території.

Джерело: 048.ua з посиланням на засідання виконкому

Пряма мова Труханова: "Це наше щастя, що це закінчилося за п'ять годин, якби це продовжилося далі, то я не знаю, що б сталося і що ми тоді робили".

Деталі: За словами Труханова, якби дощ тривав довше, то дамбу б прорвало. Він розповів, що вранці рівень води у самій дамбі зрівнявся з дорожнім покриттям Об'їзної дороги.

Мер Одеси звернувся до Кабміну, щоб прискорити рішення про будівництво нової дамби – споруди, яка стримуватиме Хаджибейський лиман.

Труханов також зазначив, що вночі в Одесі випало більше двомісячної норми опадів. Місячна норма становить 45 літрів на 1 кв.м, випало близько 101 літра на 1 кв.м.

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