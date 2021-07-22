Во время ливня в Одессе могло прорвать Хаджибейскую дамбу – Труханов
Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что Хаджибейскую дамбу чуть не прорвало из-за ночного ливня. В таком случае, по словам мэра, могло бы затопить более 2 тысяч гектаров прилегающей территории.
Источник: 048.ua со ссылкой на заседания исполкома
Прямая речь Труханова: "Это наше счастье, что это закончилось за пять часов, если бы это продолжилось дальше, то я не знаю, что бы случилось и что мы тогда делали".
Детали: По словам Труханова, если бы дождь продолжался дольше, то дамбу бы прорвало. Он рассказал, что утром уровень воды в самой дамбе сравнялся с дорожным покрытием Объездной дороги.
Поэтому мэр Одессы обратился к Кабмину, чтобы ускорить решение о строительстве новой дамбы – сооружения, которое будет сдерживать Хаджибейский лиман
Труханов также отметил, что ночью в Одессе выпало более двухмесячной нормы осадков. Месячная норма составляет 45 литров на 1 кв.м, выпало порядка 101 литра на 1 кв.м.
Напомним:
- Одессу накрыло наводнение в результате мощного ливня - в городе за час выпал 31 мм осадков.
- Ряд городских улиц затопило. Подтопило подъезды многоквартирных домов. Упали десятки деревьев.
- Самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие