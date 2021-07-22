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Во время ливня в Одессе могло прорвать Хаджибейскую дамбу – Труханов

Четверг, 22 июля 2021, 19:34
Во время ливня в Одессе могло прорвать Хаджибейскую дамбу – Труханов
фото: usionline.com

Мэр Одессы Геннадий Труханов рассказал, что Хаджибейскую дамбу чуть не прорвало из-за ночного ливня. В таком случае, по словам мэра, могло бы затопить более 2 тысяч гектаров прилегающей территории.

Источник: 048.ua со ссылкой на заседания исполкома

Прямая речь Труханова: "Это наше счастье, что это закончилось за пять часов, если бы это продолжилось дальше, то я не знаю, что бы случилось и что мы тогда делали".

Детали: По словам Труханова, если бы дождь продолжался дольше, то дамбу бы прорвало. Он рассказал, что утром уровень воды в самой дамбе сравнялся с дорожным покрытием Объездной дороги.

Поэтому мэр Одессы обратился к Кабмину, чтобы ускорить решение о строительстве новой дамбы – сооружения, которое будет сдерживать Хаджибейский лиман

Труханов также отметил, что ночью в Одессе выпало более двухмесячной нормы осадков. Месячная норма составляет 45 литров на 1 кв.м, выпало порядка 101 литра на 1 кв.м.

Напомним:

  • Одессу накрыло наводнение в результате мощного ливня - в городе за час выпал 31 мм осадков.
  • Ряд городских улиц затопило. Подтопило подъезды многоквартирных домов. Упали десятки деревьев.
  • Самолеты, которые должны были приземлиться в Одессе, направились в другие

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Темы: ОдессаТрухановпогода
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