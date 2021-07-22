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"Ворскла" на останніх секундах втрачає перемогу в матчі кваліфікації Ліги Конференцій

Четвер, 22 липня 2021, 20:57
Ворскла на останніх секундах втрачає перемогу в матчі кваліфікації Ліги Конференцій

Полтавська "Ворскла" стартувала з нічиєї у першому матчі 2 раунду кваліфікації новоствореного турніру Ліга Конференцій. "Ворскла" на виїзді з рахунком 2:2 зіграла з фінським клубом КуПС.

Поєдинок пройшов у четвер 22 червня у Фінляндії.

Гра розпочалася зі швидкого гола у ворота української команди. На шостій хвилині удар Анікпено Удо з метрів 20-ти у нижній кут воріт не зумів взяти Дмитро Різник. Після пропущеного м`яча "Ворскла" мала ігрову перевагу, але рахунок зрівняли лише на 29-й хвилині. Ібрагім Кане з лівого флангу забіг у штрафний майданчик і прицільним ударом з гострого кута пробиває ворота фінської команди - 1:1.

У другому таймі полтавська команда більше атакувала і забила логічний гол. На 54-й хвилині м`яч у штрафному майданчику влучив у руку гравцю фінської команди і арбітр ставить пенальті. З 11-ти метрів Олів`є Тілль пробив сильно і прицільно у кут воріт - 2:1.

В інші 35-ть хвилин на полі було багато боротьби. На першій доданій хвилині до основного часу КуПС мав першу нагоду здобути нічию, але удар Удо з метрів 11-ти Різник відбив. Рефері додав чотири хвилини до основного часу, але на шостій хвилині КуПС таки заштовхав м`яча у ворота "Ворскли" після подачі кутового. Забитим м`ячем відзначився Діого Томас.

Матч-відповідь пройде за тиждень у Полтаві. Зазначимо, що з 3 раунду кваліфікації Ліги Конференцій стартує "Колос" із Ковалівки.

Довідково: Ліга Конференцій - турнір, що створила УЄФА у 2018 році. Старт турніру відбувся у сезоні 2021-2022. На груповому етапі турніру будуть змагатися 32 команди. Матчі будуть проходити по четвергах паралельно з Лігою Європи.

Микола Аврамчук для УП

"Українська правда" у Threads

Теми: футбол
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