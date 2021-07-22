Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

"Ворскла" на последних секундах упускает победу в матче квалификации Лиги конференций

Четверг, 22 июля 2021, 20:57

Полтавская "Ворскла" стартовала с ничьи в первом матче 2 раунда квалификации нвого турнира Лига конференций. "Ворскла" на выезде со счетом 2:2 сыграла с финским клубом КуПС.

Поединок прошел в четверг 22 июня во Финляндии.

Игра началась с быстрого гола в ворота украинской команды. На шестой минуте удар Аникпено Удо метров с 20-ти в нижний угол ворот не сумел взять Дмитрий Ризнык. После пропущенного мяча "Ворскла" имела игровое преимущество, но счет сравняли только на 29-й минуте. Ибрагим Кане с левого фланга забежал в штрафную и прицельным ударом с острого угла пробивает ворота финской команды - 1:1.

Во втором тайме полтавская команда больше атаковала и забила логичный гол. На 54-й минуте мяч в штрафной попал в руку игроку финской команды и арбитр ставит пенальти. С 11-ти метров Оливье Тилль пробил сильно и прицельно в угол ворот - 2:1.

В остальные 35-ть минут на поле было много борьбы. На первой добавленной минуте к основному времени КуПС имел первую возможность свести дело к ничьей, но удар Удо метров с 11-ти Ризнык отбил. Рефери добавил четыре минуты к основному времени, но на шестой минуте КуПС таки затолкал мяч в ворота "Ворсклы" после подачи углового. Забитым мячом отметился Диого Томас.

Ответный матч пройдет через неделю в Полтаве. Отметим, что с 3 раунда квалификации Лиги конференций стартует "Колос" из Коваливки.

Справка: Лига конференций - турнир, который создала УЕФА в 2018 году. Старт турнира состоялся в сезоне 2021-2022. На групповом этапе турнира будут соревноваться 32 команды. Матчи будут проходить по четвергам параллельно с Лигой Европы.

Николай Аврамчук для УП
Темы: футбол
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам

Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

"Причастны спецструктуры Украины": Молдова расследовала исчезновение Чауса

Франция открыла границы для украинцев

Вступил в силу закон о коренных народах Украины

В Украине новый рекорд вакцинации от COVID-19 - почти 140 тысяч в сутки

Все новости...
футбол
В Риме зафиксировали всплеск COVID-заражений — считается, из-за празднования после Евро
УЕФА и РФ против "Героям слава!": как изменилась форма сборной Украины на Евро-2020
УЕФА любезно отправила российское СМИ в УАФ с вопросом о лозунгах на форме
Последние новости
14:30
Еврокомиссия получила ноту Украины о консультациях по "Северному потоку-2"
14:21
На Киевщине сдирали взятки с ветеранов АТО/ООС за инвалидность
14:15
"Посланники Украины": языковой омбудсмен призвал олимпийцев говорить на украинском
14:12
Відкриття ринку землі: уже уклали майже 1,8 тисячі угод
14:02
Канал "1+1" решил снова показывать фильмы на русском
13:58
Главный санврач прогнозирует возвращение Украины в "красную зону" COVID-19
13:48
Twitter отчитывается о самом быстром росте доходов с 2014 года
13:42
фотоСиловики изъяли партию героина на более 1 млрд грн - ОГП
13:33
Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Укрзализныци на уровне "B"
13:22
фото13 россиян пытались пересечь границу Украины по поддельным документам
Все новости...