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"Газпром" заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року

Четвер, 22 липня 2021, 23:19
Газпром заявив, що готовий транспортувати газ через Україну після 2024 року

Глава "Газпром" Олексій Міллер заявив, що компанія готова транспортувати через Україну після 2024 року газ "на ринкових умовах і за ринковими цінами".

Джерело: російський "Интерфакс" з посиланням на Міллера

Пряма мова Міллера: "Питання нових обсягів закупівель газу з Росії для транзиту через територію України повинні вирішуватися на ринкових умовах і за ринковими цінами. Для обсягів нових закупівель російського газу українським маршрутом сумарно вище поточних транзитних зобов'язань "Газпром" готовий навіть збільшити обсяги транзиту через Україну".

Деталі: За словами Міллера, "Газпром" нібито завжди підходив до "Північного потоку 2" як до економічного проєкту. Також він заявив, що мета нової труби - забезпечити "надійність, стабільність і диверсифікацію поставок газу" на ринок Євросоюзу, а також "зниження вартості газу".

Передісторія:

  • 21 липня США та Німеччина офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.
  • За домовленостями Німеччина зобов'язується використовувати всі доступні засоби впливу, щоб уможливити продовження угоди з Росією про транзит газу через Україну до десяти років, і призначити для цієї мети спеціального представника.
  • Відзначається, що переговори щодо цього питання повинні розпочатися якомога швидше, але не пізніше ніж 1 вересня.

"Українська правда" у Threads

Теми: ГазпромгазРосіяПівнічний потік-2
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