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"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Четверг, 22 июля 2021, 23:19
Газпром заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Глава "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Миллера

Прямая речь Миллера: "Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину".

Детали: По словам Миллера, "Газпром" якобы всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту. Также он заявил, что цель новой трубы - обеспечить "надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа" на рынок Евросоюза, а также "снижение стоимости газа".

Предыстория:

  • 21 июля США и Германия официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.
  • Согласно договоренностям, Германия обязуется использовать все доступные средства влияния, чтобы сделать возможным продление соглашения с Россией о транзите газа через Украину до десяти лет, и назначить для этой цели специального представителя.
  • Отмечается, что переговоры по этому вопросу должны начаться как можно скорее, но не позднее 1 сентября.

Темы: ГазпромгазРосcияСеверный поток-2
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