"Газпром" заявил, что готов транспортировать газ через Украину после 2024 года

Глава "Газпром" Алексей Миллер заявил, что компания готова транспортировать через Украину после 2024 года газ "на рыночных условиях и по рыночным ценам".

Источник: российский "Интерфакс" со ссылкой на Миллера

Прямая речь Миллера: "Вопросы новых объемов закупок газа из России для транзита через территорию Украины должны решаться на рыночных условиях и по рыночным ценам. Для объемов новых закупок российского газа по украинскому маршруту суммарно выше текущих транзитных обязательств "Газпром" готов даже увеличить объемы транзита через Украину".

Детали: По словам Миллера, "Газпром" якобы всегда подходил к "Северному потоку 2" как к экономическому проекту. Также он заявил, что цель новой трубы - обеспечить "надежность, стабильность и диверсификацию поставок газа" на рынок Евросоюза, а также "снижение стоимости газа".

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