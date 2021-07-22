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З сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

Четвер, 22 липня 2021, 23:46
З сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо прибрали скандальну мапу, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Раніше на сторінці розкладу мапа була справа у віконці під назвою Olympics Cheer Zone. Зараз цей розділ зник, а на його місці розмістили підбірку відеороликів з Олімпіади.

Вікно Olympics Cheer Zone було створене для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися та поспілкуватися за допомогою відеозв'язку. Тепер у них такої можливості немає.

Зараз:

 

Було:

 

Нагадаємо:

  • На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.
  • У коментарі "Українській правді" у міністерстві закордонних справ повідомили, що доручили посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

Українська правда
Теми: ОлімпіадаКримУкраїнаокупаціякордон
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