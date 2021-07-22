З сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України
Четвер, 22 липня 2021, 23:46
На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо прибрали скандальну мапу, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном.
Джерело: "Українська правда"
Деталі: Раніше на сторінці розкладу мапа була справа у віконці під назвою Olympics Cheer Zone. Зараз цей розділ зник, а на його місці розмістили підбірку відеороликів з Олімпіади.
Вікно Olympics Cheer Zone було створене для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися та поспілкуватися за допомогою відеозв'язку. Тепер у них такої можливості немає.
Зараз:
Було:
Нагадаємо:
- На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.
- У коментарі "Українській правді" у міністерстві закордонних справ повідомили, що доручили посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.
Українська правда