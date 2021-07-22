З сайту Олімпіади зникла мапа, яка відділяла Крим від України

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо прибрали скандальну мапу, на якій окупований Росією Крим відокремили від материкової України кордоном.

Джерело: "Українська правда"

Деталі: Раніше на сторінці розкладу мапа була справа у віконці під назвою Olympics Cheer Zone. Зараз цей розділ зник, а на його місці розмістили підбірку відеороликів з Олімпіади.

Вікно Olympics Cheer Zone було створене для того, щоб уболівальники різних країн могли познайомитися та поспілкуватися за допомогою відеозв'язку. Тепер у них такої можливості немає.

Зараз:

Було:

Нагадаємо: