С сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины
Четверг, 22 июля 2021, 23:46
На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио убрали скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей.
Источник: «Украинская правда»
Детали: Раньше на странице расписания карта была справа в окошке под названием Olympics Cheer Zone. Сейчас этот раздел исчез, а на его месте разместили подборку видеороликов с Олимпиады.
Окно Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи. Теперь у них такой возможности нет.
Сейчас:
Было:
Напомним:
- На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.
- В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.
Украинская правда