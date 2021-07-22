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С сайта Олимпиады пропала карта, которая отделяла Крым от Украины

Четверг, 22 июля 2021, 23:46

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио убрали скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым отделили от материковой Украины границей.

Источник: «Украинская правда»

Детали: Раньше на странице расписания карта была справа в окошке под названием Olympics Cheer Zone. Сейчас этот раздел исчез, а на его месте разместили подборку видеороликов с Олимпиады.

Окно Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться по видеосвязи. Теперь у них такой возможности нет.

Сейчас:

 

Было:

 

 

Напомним:

  • На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио оккупированный Крым отделили от материковой Украины границей.
  • В комментарии "Украинской правде" в министерстве иностранных дел сообщили, что поручили посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

Украинская правда
Темы: ОлимпиадаКрымУкраинаоккупацияграница
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