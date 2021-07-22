На сайті Олімпійських ігор Крим відділили від України кордоном: МЗС розбирається

На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.

Джерело: сайт Олімпійських ігор

Деталі: У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою Україною і Кримом позначена межа.

У коментарі "Українській правді" у міністерстві закордонних справ повідомили, що доручили посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.

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