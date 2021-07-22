На сайті Олімпійських ігор Крим відділили від України кордоном: МЗС розбирається
Четвер, 22 липня 2021, 16:54
На офіційному сайті Олімпіади-2020 в Токіо окупований Крим відділили від материкової України кордоном.
Джерело: сайт Олімпійських ігор
Деталі: У спливаючому вікні Olympics Cheer Zone між материковою Україною і Кримом позначена межа.
У коментарі "Українській правді" у міністерстві закордонних справ повідомили, що доручили посольствам України в Швейцарії та Японії розібратися в цій ситуації.
Передісторія:
- "Олімпійські ігри" у Токіо (Японія) мали відбутися з 24 липня до 9 серпня 2020 року, але їх перенесли на 2021 рікчерез пандемію коронавірусу – попри всі приготування.
- Старт Олімпійських ігор анонсовано з 23 липня по 8 серпня. Вони будуть відбуватися без глядачів і з дотриманням усіх правил карантину.
Українська правда