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Влада Афганістану звинуватила "Талібан" у вбивстві сотні цивільних осіб

П'ятниця, 23 липня 2021, 02:18

Міністерство внутрішніх справ Афганістану звинуватило екстремістське угруповання "Талібан" у вбивстві щонайменше 100 цивільних "без будь-якої причини" у південній провінції Кандагар поблизу кордону з Пакистаном.

Джерело: Tolo News, Радіо Свобода

Дослівно Міністерство внутрішніх справ Афганістану: "Жорстокі терористи… напали на домівки невинних афганців у певних районах прикордонного міста Спін-Болдак, пограбували будинки і вбили 100 невинних людей".

Деталі: Звинувачення, яке не може бути об’єктивно підтверджене, озвучив представник міністерства Мірваїс Станекзай.

За повідомленнями, наразі екстремісти контролюють більшу частину Спін-Болдака.

За свідченнями місцевих жителів, нападники "забрали 380 людей, а вбиті все ще лежать на місці загибелі".

При цьому речник "Талібану" Забіхулла Муджахід заперечив причетність угрупування до вбивства мирних жителів.

Представник міністерства внутрішніх справ Афганістану заявив, що зловмисники у Спін-Болдаку діяли за наказом свого керівництва, яке нібито перебуває в сусідньому Пакистані. Минулого тижня Кабул звинуватив Ісламабад у наданні притулку пораненим бойовикам "Талібану" під час афганських військових операцій.

Ісламабад відкинув звинувачення в підтримці насильства, а високопоставлені пакистанські чиновники 22 липня знову підтвердили свою прихильність до миру та стабільності в Афганістані.

Tolo News цитує також члена Ради провінції Кандагар Фіду Мохаммама Афгана, який заявив, що цього тижня невідомі озброєні люди витягли двох його синів з дому в Спін-Болдаку і застрелили. Він припустив, втім, що ці люди могли бути не пов’язані з "Талібаном", але закликав притягнути їх до відповідальності у будь-якому разі.

Нагадаємо: Влада Афганістану і угрупування "Талібан" провели дводенні переговори і домовились берегти цивільну інфраструктуру.

Теми: Афганістан


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