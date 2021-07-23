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Власти Афганистана обвинили "Талибан" в убийстве сотни гражданских лиц

Пятница, 23 июля 2021, 02:18
Власти Афганистана обвинили Талибан в убийстве сотни гражданских лиц

Министерство внутренних дел Афганистана обвинило экстремистская группировка "Талибан" в убийстве по меньшей мере 100 гражданских "без всякой причины" в южной провинции Кандагар вблизи границы с Пакистаном.

Источник: Tolo News, Радио Свобода

Дословно Министерство внутренних дел Афганистана: "Жестокие террористы... напали на дома невинных афганцев в определенных районах пограничного города Спин-Болдак, ограбили дома и убили 100 невинных людей".

Детали: Обвинение, которое не может быть объективно подтверждено, озвучил представитель министерства Мирваис Станекзай.

По сообщениям, пока экстремисты контролируют большую часть Спин-Болдака.

По свидетельствам местных жителей, нападавшие "забрали 380 человек, а убитые все еще лежат на месте гибели".

При этом представитель "Талибана" Забихулла Муджахид отрицает причастность группировки к убийству мирных жителей.

Представитель министерства внутренних дел Афганистана заявил, что злоумышленники в Спин-Болдак действовали по приказу своего руководства, которое якобы находится в соседнем Пакистане. На прошлой неделе Кабул обвинил Исламабад в предоставлении убежища раненым боевикам "Талибана" во время афганских военных операций.

Исламабад отверг обвинения в поддержке насилия, а высокопоставленные пакистанские чиновникам 22 июля вновь подтвердили свою приверженность миру и стабильности в Афганистане.

Tolo News цитирует также члена Совета провинции Кандагар фида Мохаммама Афгана, который заявил, что на этой неделе неизвестные вооруженные люди вытащили двух его сыновей из дома в Спин-Болдак и застрелили. Он предположил, впрочем, что эти люди могли быть не связаны с "Талибаном", но призвал привлечь их к ответственности в любом случае.

Напомним: Власти Афганистана и группировка "Талибан" провели двухдневные переговоры и договорились беречь гражданскую инфраструктуру.

Темы: Афганистан
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