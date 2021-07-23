Близько 100 офіцерів та їхні родини страждають "гаванським синдромом" – ЦРУ

Центральне розвідувальне управління Штатів (ЦРУ) заявляє, що близько 100 офіцерів ЦРУ та члени їх родин страждають "гаванським синдромом".

Джерело: Reuters із посиланням на директора ЦРУ Вільяма Бернса

Деталі: Бернс заявив в інтерв'ю, що він активізував зусилля свого відомства щодо з'ясування причин синдрому і того, хто несе за нього відповідальність.

"Гаванським синдромом" називають набір захворювань, які включають мігрень та запаморочення.

Він підтвердив, що серед інших кроків вислухав старшого офіцера, який очолює оперативну групу, що розслідує походження синдрому, і сказав, що збільшив утричі дослідницьку медичну групу.

Агентство також скоротило з восьми до двох тижнів час, який члени ЦРУ повинні чекати прийому до Національного військово-медичного центру Уолтера Ріда.

"Я думаю, що будь-який керівник повинен піклуватися про своїх людей, і це те, що я твердо вирішив зробити", - сказав Бернс у своєму першому інтерв'ю після того, як у березні став директором ЦРУ.

Він зазначив, що у грудні комісія Національної академії наук США виявила імовірну теорію, яка полягає в тому, що радіочастотні хвилі викликають синдром.

"Дуже велика ймовірність", що синдром є навмисно викликаним, і що Росія може бути причетною, сказав Бернс, додавши, що він не озвучує остаточних висновків до завершення розслідування.

Нагадаємо: Раніше повідомлялося, що Австрія разом із США розслідуватиме ймовірний напад на американських дипломатів у Відні.