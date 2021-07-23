Около 100 офицеров и их семьи страдают "Гаванскому синдромом" – ЦРУ

Центральное разведывательное управление Штатов (ЦРУ) заявляет, что около 100 офицеров ЦРУ и члены их семей страдают "гаванским синдромом".

Источник: Reuters со ссылкой на директора ЦРУ Уильяма Бернса

Детали: Бернс заявил в интервью, что он активизировал усилия своего ведомства по выяснению причин синдрома и того, кто несет за него ответственность.

"Гаванским синдромом" называют набор заболеваний, включающих мигрень и головокружение.

Он подтвердил, что среди других шагов выслушал старшего офицера, который возглавляет оперативную группу, которая расследует происхождение синдрома, и сказал, что утроил исследовательскую медицинскую группу.

Агентство также сократило от восьми до двух недель время, которое члены ЦРУ должны ждать приема в Национальный военно-медицинский центр Уолтера Рида.

"Я думаю, что любой руководитель должен заботиться о своих людях, и это то, что я твердо решил сделать", - сказал Бернс в своем первом интервью после того, как в марте стал директором ЦРУ.

Он отметил, что в декабре комиссия Национальной академии наук США обнаружила вероятную теорию, которая заключается в том, что радиочастотные волны вызывают синдром.

"Очень велика вероятность", что синдром является специально вызванным, и что Россия может быть причастной, сказал Бернс, добавив, что он не озвучивает окончательных выводов до завершения расследования.

Напомним: Раньше сообщалось, что Австрия вместе с США расследует возможное нападение на американских дипломатов в Вене.