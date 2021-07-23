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В Індонезії та Бразилії – майже по півтори тисячі смертей за добу від COVID

П'ятниця, 23 липня 2021, 06:19

За добу 21 липня у світі діагностували понад 564 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Бразилії, Індонезії. За добовою смертністю від COVID лідирують Індонезія, Бразилія, Росія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 61 тисячу нових інфікувань, у Бразилії та Індонезії – понад 49 тисяч випадків.

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Британія та Індія.

Україна серед країн світу займає 67 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Німеччина, Україна в цьому списку – 5-та.

За добу в Індонезії померли від коронавірусу 1 449 осіб, у Бразилії – 1 444.

 

За весь час пандемії вилікувались від недуги 175 723 503 особи. Наразі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 151 456 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 21 липня в Україні зафіксували 726 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 402 особи, померла 21 людина, одужала 501 особа.

Українська правда
Теми: коронавірус


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