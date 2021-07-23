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В Индонезии и Бразилии – почти по полторы тысячи смертей в сутки от COVID

Пятница, 23 июля 2021, 06:19

За сутки 21 июня в мире диагностировали более 564 тысяч новых случаев заболевания коронавирус. Больше всего больных обнаружили в США, Бразилии, Индонезии. За суточной смертностью от COVID лидируют Индонезия, Бразилия, Россия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 61 000 новых заражений, в Бразилии и Индонезии - более 49 000 случаев.

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Великобритания и Индия.

Украина среди стран мира занимает 67 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Германия, Украина в этом списке - 5-я.

За сутки в Индонезии умерли от коронавируса 1449 человек, в Бразилии - 1444.

 

За все время пандемии вылечились от недуга 175 723 503 лица. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 151 456 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 21 июля в Украине зафиксировали 726 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 402 человека, умер 21 человек, выздоровел 501 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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