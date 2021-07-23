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Кандидатка "Зелених" у канцлери Німеччини: "Північний потік-2" спрямований проти безпеки України

П'ятниця, 23 липня 2021, 09:08
Кандидатка Зелених у канцлери Німеччини: Північний потік-2 спрямований проти безпеки України

Кандидатка у канцлери Німеччини від партії "Союз-90/Зелені" Анналена Бербок розкритикувала угоду між США і Німеччиною щодо завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2".

Свою позицію вона висловила в інтерв'ю виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повідомляє "Європейська правда".

"Ця спільна заява не є рішенням - особливо для безпеки України", - сказала Бербок.

"Я все ще вважаю, що цей трубопровід є невдалою ідеєю з кліматичних причин, але перш за все з геостратегічних причин", - додала вона.

Газопровід спрямований проти безпеки України і на розкол Європейського Союзу, наголосила Бербок. Вона вважає, що східноєвропейці справедливо незадоволені федеральним урядом Німеччини, "який тримається за цей трубопровід в односторонньому порядку".

"Ми не можемо залишатися байдужими до безпеки України", - заявил кандидатка у канцлери, підкресливши, що "найважливішим є захист цивільного населення, наприклад, шляхом підтримки розмінування".

Щоб Україна стала більш незалежною від Росії, важливо, "щоб ми надали потужну підтримку перебудові енергопостачання України в бік поновлюваних джерел енергії".

Баербок підкреслила, що Кремль недавно дуже чітко дав зрозуміти, що поставив свої поставки газу через Україну в залежність від поведінки України, і це є загрозою.

Нагадаємо, 21 липня США та Німеччина оголосили, що офіційно домовились про завершення будівництва російського газопроводу "Північний потік-2", опублікувавши спільну декларацію з обіцянками Україні.

Україна та Польща відреагували спільною заявою, у якій запевнили, що працюватимуть разом зі своїми союзниками та партнерами над протидією запуску "Північного потоку-2", допоки не будуть розроблені рішення для подолання безпекової кризи, пов'язаної із газопроводом.

Київ ініціював консультації з Єврокомісією та Німеччиною щодо "Північного потоку-2", оскільки наполягає, що він загрожує безпеці України і порушує принципи диверсифікації Енергетичного Союзу ЄС.

Детальніше читайте у статті - За лаштунками газової поразки: як з'явилася та що змінить для України угода про Nord Stream 2

Теми: Північний потік-2Німеччина
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