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Кандидат "Зеленых" в канцлеры Германии: "Северный поток-2" направлен против безопасности Украины

Пятница, 23 июля 2021, 09:08

Кандидат в канцлеры Германии от партии "Союз-90/Зеленые" Анналена Бербок раскритиковала соглашение между США и Германией о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

Свою позицию она высказала в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Zeitung, сообщает "Европейская правда".

"Это совместное заявление не является решением - особенно для безопасности Украины", - сказала Бербок.

"Я все еще считаю, что этот трубопровод является неудачной идеей из-за климатических причин, но прежде всего из-за геостратегических причин", - добавила она.

Газопровод направлен против безопасности Украины и на раскол Европейского Союза, отметила Бербок. Она считает, что восточноевропейцы справедливо недовольны федеральным правительством Германии, "который держится за этот трубопровод в одностороннем порядке".

"Мы не можем оставаться равнодушными к безопасности Украины", - заявил кандидат в канцлеры, подчеркнув, что "важнейшим является защита гражданского населения, например, путем поддержки разминирования".

Чтобы Украина стала более независимой от России, важно, "чтобы мы предоставили мощную поддержку перестройке энергоснабжения Украины в сторону возобновляемых источников энергии".

Баербок подчеркнула, что Кремль недавно очень четко дал понять, что поставил свои поставки газа через Украину в зависимость от поведения Украины, и это является угрозой.

Напомним, 21 июля США и Германия объявили, что официально договорились о завершении строительства российского газопровода "Северный поток-2", опубликовав совместную декларацию с обещаниями Украине.

Украина и Польша отреагировали совместным заявлением, в котором заверили, что будут работать вместе со своими союзниками и партнерами над противодействием запуску "Северного потока-2", пока не будут разработаны решения для преодоления связанного с газопроводом кризиса для безопасности.

Киев инициировал консультации с Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", поскольку настаивает, что он угрожает безопасности Украины и нарушает принципы диверсификации Энергетического союза ЕС.

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Темы: Северный поток-2Германия
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