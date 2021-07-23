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Окупанти вже встигли обстріляти ЗСУ з мінометів у п'ятницю

П'ятниця, 23 липня 2021, 09:48
Окупанти вже встигли обстріляти ЗСУ з мінометів у п'ятницю

З опівночі до 7 години ранку 23 липня було зафіксоване 1 порушення режиму припинення вогню з боку бойовиків на Донбасі. Жертв і постраждалих немає.

Джерело: штаб операції Об'єднаних сил у Facebook

Деталі: Зокрема, поблизу Опитного ворог обстріляв українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Протягом минулої доби, 22 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил зафіксовано 3 обстріли з боку збройних формувань Росії: поблизу Водяного, що біля Донецька, окупанти вели вогонь з мінометів 82-го калібру і станкових протитанкових гранатометів; а неподалік селища Піски російські найманці двічі обстрілювали українські позиції з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Бойових втрат за минулу та поточну добу внаслідок ворожого вогню немає.

На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Українська правда

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Теми: ДонбасвійнаООСОРДЛО
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