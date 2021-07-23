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Оккупанты уже успели обстрелять ВСУ из минометов в пятницу

Пятница, 23 июля 2021, 09:48
Оккупанты уже успели обстрелять ВСУ из минометов в пятницу

С полуночи до 7 утра 23 июля было зафиксировано 1 нарушение режима прекращения огня со стороны боевиков на Донбассе. Жертв и пострадавших нет.

Источник: штаб операции Объединенных сил в Facebook

Детали: В частности, вблизи Опытного враг обстрелял украинские позиции из минометов 120-го калибра.

За прошедшие сутки, 22 июля, в районе проведения операции Объединенных сил зафиксированы 3 обстрела со стороны вооруженных формирований России: вблизи Водяного, что у Донецка, оккупанты вели огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов; а недалеко от поселка Пески российские наемники дважды обстреливали украинские позиции из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Боевых потерь за прошедшие и текущие сутки в результате вражеского огня нет.

На обстрелы российско-оккупационных войск украинские военные открывали огонь в ответ.

Украинская правда

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Темы: ДонбассвойнаООСОРДЛО
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