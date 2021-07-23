У Києві протестують проти переслідувань у Білорусі: Лукашенку нагадують про Гаагу

У Києві біля посольства Білорусі проходить акція-перфоманс проти переслідування владою самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка правозахисників та медійників.

Джерело: "Укрінформ" з місця події

Деталі: На акції під назвою "Гусь за Білорусь" зібралися представники "Центру громадянських свобод" та білоруської спільноти.

Символом акції став гусак, ґелґотіння якого, за словами організаторів мітингу, нагадує назву міста Гаага, де знаходиться Міжнародний кримінальний суд, який буде розглядати протиправні дії лукашенківського режиму як злочини проти людяності.

Учасники принесли з собою скульптури гусей, біло-червоно-білі прапори, тримають плакати "Припинити репресії", "Сьогодні правоохоронці - завтра силовики...", "Свободу усім політв'язням".

Активісти вимагатимуть від режиму Лукашенка припинити репресії, звільнити затриманих і покарати винних у порушенні закону з боку влади.

Мітингувальники також просять представників української влади належно відреагувати на масовані порушення прав людини у Білорусі, руйнування вільної преси та правозахисту.

Що передувало: 14 липня 2021 року білоруські силовики провели масові обшуки в офісах 10 правозахисних та громадських організацій та в їх співробітників. Зокрема обшукували офіси Білоруської асоціації журналістів, Білоруського Гельсінського комітету, Центру правової трансформації Lawtrend, Руху "За свободу", Об'єднання білорусів світу "Бацькаўшчына", організації "Гендерні перспективи", в Офісі європейської експертизи і комунікації та інших.

Цього ж дня 11 представників білоруського правозахисного центру "Весна" були затримані у справі про заворушення та ухилення від сплати податків.

У Білорусі також хочуть ліквідувати ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.