У Білорусі хочуть ліквідувати ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка
Четвер, 22 липня 2021, 20:32
Міністерство юстиції Білорусі звернулося до Верховного суду країни з позовом про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.
Джерело: центр у Telegram
Дослівно: "Верховним судом Республіки Білорусь порушено цивільну справу за позовом міністерства юстиції Білорусі до Республіканського громадського об'єднання "Білоруський ПЕН-центр" про ліквідацію".
Нагадаємо:
- У понеділок у Білорусі заарештували рахунок ПЕН-центру.
- Масштабні обшуки в редакціях незалежних медіа і вдома у журналістів почалися на минулому тижні. Були затримані кілька співробітників "Нашої Ниви". Редакція була змушена заявити про припинення роботи в Білорусі.
- Крім того, на цьому тижні пройшли обшукив офісах багатьох неурядових організацій, було затримані низка правозахисників і активістів.
Українська правда