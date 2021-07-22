У Білорусі хочуть ліквідувати ПЕН-центр, яким керує нобелівська лауреатка

Міністерство юстиції Білорусі звернулося до Верховного суду країни з позовом про ліквідацію Білоруського ПЕН-центру, який очолює нобелівська лауреатка Світлана Алексієвич.

Джерело: центр у Telegram

Дослівно: "Верховним судом Республіки Білорусь порушено цивільну справу за позовом міністерства юстиції Білорусі до Республіканського громадського об'єднання "Білоруський ПЕН-центр" про ліквідацію".

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