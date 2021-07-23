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В Киеве протестуют против преследований в Беларуси: Лукашенко напоминают о Гааге

Пятница, 23 июля 2021, 11:00

В Киеве возле посольства Беларуси проходит акция-перфоманс против преследования режимо самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко правозащитников и медийщиков.

Источник: "Укринформ" с места события

Детали: В акции под названием "Гусь за Беларусь" участвуют представители "Центра гражданских свобод" и белорусской сообщества.

Символом акции стал гусь, гоготание которого, по словам организаторов митинга, напоминает название города Гаага, где находится Международный уголовный суд, который должен рассматривать противоправные действия лукашенковского режима как преступления против человечности.

Участники принесли с собой скульптуры гусей, бело-красно-белые флаги, держат плакаты "Прекратить репрессии", "Сегодня правоохранители - завтра силовики...", "Свободу всем политзаключенным".

 

Активисты требуют от режима Лукашенко прекратить репрессии, освободить задержанных и наказать виновных в нарушении закона со стороны власти.

Митингующие также просят представителей украинской власти должным отреагировать на массированные нарушения прав человека в Беларуси, разрушение свободной прессы и правозащиты.

Что предшествовало: 14 июля 2021 года белорусские силовики провели массовые обыски в офисах 10 правозащитных и общественных организаций и у их сотрудников. В частности обыскивали офисы Белорусской ассоциации журналистов, Белорусского Хельсинкского комитета, Центра правовой трансформации Lawtrend, Движения "За свободу", Объединение белорусов мира "Бацькаўшчына", организации "Гендерные перспективы", в Офисе европейской экспертизы и коммуникаций и других.

В этот же день 11 представителей белорусского правозащитного центра "Весна" были задержаны по делу о беспорядках и уклонения от уплаты налогов.

В Беларуси также хотят ликвидировать ПЕН-центр, которым руководит нобелевская лауреат Светлана Алексиевич.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Беларусьправа человека
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