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16 дітей і дорослого госпіталізували з отруєнням із табору в Яблуниці 

П'ятниця, 23 липня 2021, 11:39
16 дітей і дорослого госпіталізували з отруєнням із табору в Яблуниці 

17 осіб, які відпочивали в готелі "Таємниці Карпат" у селі Яблуниця в Івано-Франківській області, госпіталізували через отруєння. 

Джерело: Івано-Франківська обласна держадміністрація, поліція Івано-Франківської області  

Деталі: Із 17 госпіталізованих осіб – 16 дітей. З 22 липня до 6-ї ранку 23 липня з попереднім діагнозом "гострий гастроентероколіт" 9 осіб госпіталізували до Яремчанської центральної міської лікарні (із них 8 дітей), ше 8 дітей – до Надвірнянської дитячої лікарні.

Стан осіб середнього ступеня  важкості. 

Обставини отруєння уточнюються. На об'єкті виникнення спалаху проводяться заходи з епідрозслідування.

Поліцейські попередньо встановили, що  у комплекс відпочинку 17 липня прибули 243 дитини віком від 6 і до 16 років, а також дорослі – 22 батьків та 11 тренерів. Йдеться  про мешканців Харківської, Чернігівської, Сумської,  Вінницької і Київської областей.

Триває перевірка на предмет порушення санітарних правил і норм у спортивному таборі. 

"Українська правда" у Threads

Теми: Івано-Франківська областьздоров'яїжадіти
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