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16 детей и взрослого госпитализировали с отравлением из лагеря в Яблунице

Пятница, 23 июля 2021, 11:39
16 детей и взрослого госпитализировали с отравлением из лагеря в Яблунице

17 человек, которые отдыхали в отеле "Тайны Карпат" в селе Яблуница в Ивано-Франковской области, госпитализированы из-за отравления.

Источник: Ивано-Франковская областная госадминистрация, полиция Ивано-Франковской области

Детали: Из 17 госпитализированных – 16 детей. С 22 июля до 6 утра 23 июля с предварительным диагнозом "острый гастроэнтероколит" 9 человек госпитализированы в Яремчанскую центральную городскую больницу (из них 8 детей), еще 8 детей – в Надворнянскую детскую больницу.

Состояние людей средней степени тяжести.

Обстоятельства отравления уточняются. На объекте возникновения вспышки проводятся мероприятия по эпидрасследованию.

Полицейские предварительно установили, что в комплекс отдыха 17 июля прибыли 243 ребенка в возрасте от 6 и до 16 лет, а также взрослые – 22 родителя и 11 тренеров. Речь идет о жителях Харьковской, Черниговской, Сумской, Винницкой и Киевской областей.

Идет проверка на предмет нарушения санитарных правил и норм в спортивном лагере.

Темы: Ивано-Франковская областьздоровьеедадети
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