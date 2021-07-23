Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки
П'ятниця, 23 липня 2021, 13:03
Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України замість Валерія Кондратюка.
Джерело :укази президента від 23 липня на сайті голови держави
Деталі: Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не вказано.
На його місце президент призначив Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.
Нагадаємо: Валерія Кондратюка Зеленський призначив головою СЗР 5 червня 2020 року, звільнивши з цієї посади Валерія Євдокимова.