Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України замість Валерія Кондратюка.

Джерело :укази президента від 23 липня на сайті голови держави

Деталі: Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не вказано.

На його місце президент призначив Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Олександр Литвиненко

Нагадаємо: Валерія Кондратюка Зеленський призначив головою СЗР 5 червня 2020 року, звільнивши з цієї посади Валерія Євдокимова.