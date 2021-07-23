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Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки 

П'ятниця, 23 липня 2021, 13:03
Зеленський змінив керівника Служби зовнішньої розвідки 

Президент Володимир Зеленський призначив Олександра Литвиненка головою Служби зовнішньої розвідки України замість Валерія Кондратюка. 

Джерело :укази президента від 23 липня на сайті голови держави 

Деталі: Зеленський звільнив Кондратюка з посади голови Служби зовнішньої розвідки, причини в указі не вказано.

На його місце президент призначив Литвиненка, якого перед тим звільнив із посади директора Національного інституту стратегічних досліджень.

Олександр Литвиненко
Олександр Литвиненко

Нагадаємо: Валерія Кондратюка Зеленський призначив головою СЗР 5 червня 2020 року, звільнивши з цієї посади Валерія Євдокимова.

"Українська правда" в Threads

Теми: розвідкакадриЗеленський
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