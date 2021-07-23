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Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

Пятница, 23 июля 2021, 13:03
Зеленский сменил руководителя Службы внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Александра Литвиненко главой Службы внешней разведки Украины вместо Валерия Кондратюка.

Источник: указы президента от 23 июля на сайте главы государства

Детали: Зеленский уволил Кондратюка с должности главы Службы внешней разведки, причины в указе не указаны.

На его место президент назначил Литвиненко, которого перед тем уволил с должности директора Национального института стратегических исследований.

Александр Литвиненко
Александр Литвиненко

Напомним: Валерия Кондратюка Зеленский назначил главой СВР 5 июня 2020 года, уволив с этой должности Валерия Евдокимова.

"Украинская правда" в Threads

Темы: разведкакадрыЗеленский
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