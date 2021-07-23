Режим Лукашенка всього за день ліквідував більше 40 громадських організацій

Міністерство юстиції Білорусі 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.

Джерело: правозахисний центр "Весна" в Telegram

Дослівно: "Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій".

Деталі: У списку, зокрема, такі організації:

Центр правової трансформації;

"Офіс європейської експертизи та комунікацій";

Human Constanta;

Центр екологічних рішень;

Центр розвитку ефективних комунікацій "Жива бібліотека";

Медіаплатформа "Імена";

Youth Labor Rights;

European Youth Parliament;

Центр "Європейський діалог";

Press Club Belarus;

Інформаційно-культурний центр ІніціАрт (Новополоцьк);

Соціально-інформаційний заклад "ТаймАкт";

Національна рада молоді "РАДА";

Офіс з прав людей з інвалідністю;

Центр досліджень і прогнозів розвитку "Європейський діалог";

Офіс із просування ініціатив;

Art Manor;

Центр регіонального розвитку GDF;

Центр міських проектів і ініціатив "Космос";

Майстерня соціального кіно.

Перелік все ще оновлюється.

Передісторія: З 10 липня у Білорусі в незалежних ЗМІ, громадських організаціях і в правозахисників проходять масові обшуки, що супроводжуються масовими затриманнями.