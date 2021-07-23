Режим Лукашенка всього за день ліквідував більше 40 громадських організацій
Міністерство юстиції Білорусі 22 липня ліквідувало 42 громадські організації країни, в тому числі правозахисні.
Джерело: правозахисний центр "Весна" в Telegram
Дослівно: "Стало відомо, що 22 липня влада ліквідувала низку громадських організацій".
Деталі: У списку, зокрема, такі організації:
Центр правової трансформації;
"Офіс європейської експертизи та комунікацій";
Human Constanta;
Центр екологічних рішень;
Центр розвитку ефективних комунікацій "Жива бібліотека";
Медіаплатформа "Імена";
Youth Labor Rights;
European Youth Parliament;
Центр "Європейський діалог";
Press Club Belarus;
Інформаційно-культурний центр ІніціАрт (Новополоцьк);
Соціально-інформаційний заклад "ТаймАкт";
Національна рада молоді "РАДА";
Офіс з прав людей з інвалідністю;
Центр досліджень і прогнозів розвитку "Європейський діалог";
Офіс із просування ініціатив;
Art Manor;
Центр регіонального розвитку GDF;
Центр міських проектів і ініціатив "Космос";
Майстерня соціального кіно.
Перелік все ще оновлюється.
Передісторія: З 10 липня у Білорусі в незалежних ЗМІ, громадських організаціях і в правозахисників проходять масові обшуки, що супроводжуються масовими затриманнями.