Режим Лукашенко всего за день ликвидировал более 40 общественных организаций
Министерство юстиции Беларуси 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.
Источник: правозащитный центр "Весна" в Telegram
Дословно: "Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций".
Детали: В списке, в частности, такие организации:
Центр правовой трансформации;
"Офис европейской экспертизы и коммуникаций";
Human Constanta;
Центр экологических решений;
Центр развития эффективных коммуникаций "Живая библиотека";
Медиаплатформа "Имена";
Youth Labor Rights;
European Youth Parliament;
Центр "Европейский диалог";
Press Club Belarus;
Информационно-культурный центр ИнициАрт (Новополоцк) ;
Социально-информационное учреждение "ТаймАкт" ;
Национальный совет молодежи "РАДА";
Офис по правам людей с инвалидностью;
Центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог";
Офис по продвижению инициатив;
Art Manor;
Центр регионального развития GDF;
Центр городских проектов и инициатив "Космос";
Мастерская социального кино.
Список все еще обновляется.
Предыстория: С 10 июля в Беларуси в независимых СМИ, общественных организациях и у правозащитников проходят массовые обыски, сопровождаемые массовыми задержаниями.