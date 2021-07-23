Режим Лукашенко всего за день ликвидировал более 40 общественных организаций

Министерство юстиции Беларуси 22 июля ликвидировало 42 общественные организации страны, в том числе правозащитные.

Источник: правозащитный центр "Весна" в Telegram

Дословно: "Стало известно, что 22 июля власти ликвидировали ряд общественных организаций".

Детали: В списке, в частности, такие организации:

Центр правовой трансформации;

"Офис европейской экспертизы и коммуникаций";

Human Constanta;

Центр экологических решений;

Центр развития эффективных коммуникаций "Живая библиотека";

Медиаплатформа "Имена";

Youth Labor Rights;

European Youth Parliament;

Центр "Европейский диалог";

Press Club Belarus;

Информационно-культурный центр ИнициАрт (Новополоцк) ;

Социально-информационное учреждение "ТаймАкт" ;

Национальный совет молодежи "РАДА";

Офис по правам людей с инвалидностью;

Центр исследований и прогнозов развития "Европейский диалог";

Офис по продвижению инициатив;

Art Manor;

Центр регионального развития GDF;

Центр городских проектов и инициатив "Космос";

Мастерская социального кино.

Список все еще обновляется.

Предыстория: С 10 июля в Беларуси в независимых СМИ, общественных организациях и у правозащитников проходят массовые обыски, сопровождаемые массовыми задержаниями.