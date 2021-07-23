Суд у Страсбурзі відхилив перші вимоги РФ до України, в тому числі щодо води в Крим

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги "РФ проти України".

Про це повідомив у коментарі "Європейській правді" уповноважений уряду у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

Ліщина розповів, що ЄСПЛ офіційно повідомив Україну про міждержавну скаргу, яка надійшла від РФ, а також повідомив, що відхилив заяву російського уряду про застосування так званого "правила 39", тобто тимчасових забезпечувальних заходів, які Москва просила накласти на Україну на час розгляду скарги.

"Вони, зокрема, просили, щоби Суд зобов’язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів", - розповів Ліщина.

"Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою", - поділився здивуванням урядовий уповноважений.

Також, як розповідала раніше "Європейська правда", у скарзі проти України РФ просила застосувати "39-те правило" щодо подачі води до Криму, зобов’язавши Україну відновити водопостачання.

У частині щодо правила 39 РФ отримала відмову в повному обсязі.

Як повідомлялося, цього тижня Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В українському Мін'юсті тоді назвали російський позов "перемогою над здоровим глуздом".