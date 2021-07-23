Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Суд у Страсбурзі відхилив перші вимоги РФ до України, в тому числі щодо води в Крим

П'ятниця, 23 липня 2021, 19:22
Суд у Страсбурзі відхилив перші вимоги РФ до України, в тому числі щодо води в Крим

Європейський суд з прав людини відхилив запит уряду Росії про застосування тимчасових заходів у рамках міждержавної скарги "РФ проти України".

Про це повідомив у коментарі "Європейській правді" уповноважений уряду у справах ЄСПЛ, заступник міністра юстиції Іван Ліщина.

Ліщина розповів, що ЄСПЛ офіційно повідомив Україну про міждержавну скаргу, яка надійшла від РФ, а також повідомив, що відхилив заяву російського уряду про застосування так званого "правила 39", тобто тимчасових забезпечувальних заходів, які Москва просила накласти на Україну на час розгляду скарги.

"Вони, зокрема, просили, щоби Суд зобов’язав Україну припинити "дискримінацію" російськомовного населення, невідкладно зупинити дію норм законодавства, тобто щодо мови освіти, тобто скасувати ухвалене освітнє законодавство, а також хотіли відновлення мовлення російських медіа і доступу до заблокованих сайтів", - розповів Ліщина.

"Цікаво, що частину своєї заяви до ЄСПЛ про правило 39 росіяни подали англійською, але решту своєї скарги проти України надіслали до Страсбурга російською мовою", - поділився здивуванням урядовий уповноважений.

Також, як розповідала раніше "Європейська правда", у скарзі проти України РФ просила застосувати "39-те правило" щодо подачі води до Криму, зобов’язавши Україну відновити водопостачання.

У частині щодо правила 39 РФ отримала відмову в повному обсязі.

Як повідомлялося, цього тижня Росія подала до Європейського суду з прав людини першу міждержавну скаргу проти України за 10 групами звинувачень, звинувачуючи Україну у загибелі мирних жителів у 2014 році, катастрофі MH17, обстрілі російських територій, дискримінації російськомовного населення.

В українському Мін'юсті тоді назвали російський позов "перемогою над здоровим глуздом".

"Українська правда" в Threads

Теми: ЄСПЛУкраїнаКримводаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
ЄСПЛ
ЄСПЛ оголосить рішення за позовом Саакашвілі проти України через позбавлення громадянства
ЄСПЛ зобов'язав Росію сплатити 129 млн євро компенсації за порушення після нападу на Грузію
У Раду Європи за рік надійшло для нагляду менше рішень ЄСПЛ щодо України, ніж за попередній
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: