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Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым

Пятница, 23 июля 2021, 19:22
Суд в Страсбурге отклонил первые требования РФ к Украине, в том числе о воде в Крым

Европейский суд по правам человека отклонил запрос правительства России о применении временных мер в рамках межгосударственной жалобы "РФ против Украины".

Об этом сообщил в комментарии "Европейской правде" уполномоченный правительства по делам ЕСПЧ, заместитель министра юстиции Иван Лищина.

Он рассказал, что ЕСПЧ официально уведомил Украину о межгосударственной жалобе, которая поступила от РФ, а также сообщил, что отклонил заявление российского правительства о применении так называемого "правила 39", то есть временных обеспечительных мер, которые Москва просила наложить на Украину на время рассмотрения жалобы.

"Они, в частности, просили, чтобы Суд обязал Украину прекратить "дискриминацию" русскоязычного населения, безотлагательно приостановить действие норм законодательства по языку образования, то есть отменить принятое образовательное законодательство, а также хотели возобновления вещания российских медиа и восстановления доступа к заблокированным сайтам", - рассказал Лищина.

"Интересно, что часть своего заявления в ЕСПЧ о правиле 39 россияне подали на английском, но остальную часть своей жалобы против Украины прислали в Страсбург на русском языке", - поделился удивлением правительственный уполномоченный.

Также, как рассказывала ранее "Европейская правда", в жалобе против Украины РФ просила применить "39-е правило" относительно подачи воды в Крым, обязав Украину восстановить водоснабжение.

В части, касающейся правила 39, РФ получила отказ в полном объеме.

Как сообщалось, на этой неделе Россия подала в Европейский суд по правам человека первую межгосударственную жалобу против Украины по 10 группам обвинений, вменяя в вину Украине гибель мирных жителей в 2014 году, катастрофу MH17, обстрел российских территорий, дискриминацию русскоязычного населения.

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Темы: ЕСПЧУкраинаКрымводаРосcия
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