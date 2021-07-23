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В деклараціях з’явиться графа про подвійне громадянство – указ

П'ятниця, 23 липня 2021, 22:33

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким запроваджується рішення РНБО від 16 липня щодо запровадження графи про подвійне громадянство у деклараціях.

Джерело: указ №305/2021

Дослівно: "Запровадити у деклараціях відображення інформації про відсутність громадянства (підданства) іноземної держави, а також документів, які дають право на постійне проживання на території іноземної держави".

Деталі: Зазначається, що цю графу вводять задля запобігання виникненню конфлікту інтересів внаслідок подвійного громадянства.

Кабмін має вже у серпні повідомити РНБО про результати виконання цієї роботи.

Нагадаємо: Згідно з рішенням РНБО, у декларації з’явиться графа щодо наявності подвійного громадянства.

Українська правда
Теми: указиЗеленськийдеклараціїгромадянство


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