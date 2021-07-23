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В декларациях появится графа о двойном гражданстве – указ

Пятница, 23 июля 2021, 22:33
В декларациях появится графа о двойном гражданстве – указ

Президент Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится решение СНБО от 16 июля о введении графы о двойном гражданстве в декларациях.

Источник: указ №305/2021

Дословно: "Ввести в декларациях отображение информации об отсутствии гражданства (подданства) иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства".

Детали: Отмечается, что эту графу вводят для предотвращения возникновения конфликта интересов в результате двойного гражданства.

Кабмин уже в августе должен сообщить СНБО о результатах выполнения этой работы.

Напомним: Согласно решению СНБО, в декларации появится графа о наличии двойного гражданства.

Украинская правда
Темы: указыЗеленскийдекларациигражданство
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