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Подвійне громадянство: у декларації з'явиться нова графа

П'ятниця, 16 липня 2021, 18:36

Згідно з рішенням Ради національної безпеки й оборони, у декларації з’явиться графа щодо наявності подвійного громадянства.

Джерело: секретар РНБО Олексій Данілов на брифінгу після засідання

Деталі: Данілов повідомив, що розглядали питання щодо законопроєкту про подвійне громадянство, який Кабмін має розробити до вересня.

Пряма мова Данілова: "Ми в це рішення внесли певне доповнення, яке стосується того, що усі люди, які заповнюють декларації згідно з законом про запобігання корупції, має обов’язково бути додана графа стосовно того, чи мають ці люди громадянство інших країн або посвідку на проживання тієї чи іншої країни.

Це буде обов’язковим для громадян, які заповнюють декларації, таких громадян, я нагадаю, близько одного мільйона на рік.

Якщо Верховна Рада ухвалить закон про олігархів, вони так само повинні будуть заповнювати декларацію та вказувати наявність у них іншого громадянства".

Що було раніше: У лютому РНБО доручила Кабінету міністрів протягом двох місяців розробити законопроєкт про виявлення українців з подвійним громадянством.

Роман Петренко, УП
Теми: РНБОгромадянствоДаніловдекларації


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