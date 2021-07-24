Китай ввів санкції проти США

Китай запроваджує санкції проти кількох американських фізичних осіб та організацій у відповідь на нещодавні санкції США проти китайських чиновників у Гонконгу.

Джерело: ВВС

Деталі: Серед нових підсанкційних осіб – колишній міністр торгівлі США Вільбур Росс.

Контрсанкції набувають чинності за кілька днів до того, як заступник держсекретаря США Венді Шерман відвідає Китай.

Вашингтон також попередив свою ділову спільноту про зростаючі ризики, пов′язані з діяльністю в Гонконгу.

Міністерство закордонних справ Китаю заявило в п'ятницю, що нещодавні санкції США були розроблені для "безпідставного очорнення ділового середовища Гонконгу" і "грубого порушення міжнародного права та основних норм, що регулюють міжнародні відносини".

І заявило, що введе санкції проти семи американських фізичних та юридичних осіб, включаючи Росса.

Санкції запровадили щодо таких осіб і організацій:

колишній міністр торгівлі США Уілбур Росс,

екс-директор офісу виконавчого комітету по Китаю Конгресу США Джонатан Стіверс,

голова Національного демократичного інституту США Кім До Юн,

повноважний представник Міжнародного республіканського інституту в Гонконгу Адам Кінг,

голова Американо-китайської комісії з моніторингу економіки та безпеки Конгресу США Керолайн Бартолом'ю,

директор департаменту по Китаю Human Rights Watch Софі Річардсон,

Комітет з питань демократії Гонконгу.

Відносини між Пекіном та Вашингтоном стали ще більш напруженими за адміністрації Трампа.

Цими вихідними Шерман полетить до Китаю, намагаючись вирішити ситуацію, що погіршується.

Адміністрація Байдена назвала цей крок Пекіна із санкціями "непродуктивним і цинічним".

Передісторія:

Великобританія і Сполучені Штати ввели санкції проти китайських чиновників і організацій за порушення прав людини проти переважно мусульманської уйгурської меншини.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив про введення санкцій проти двох посадових осіб КНР в рамках глобальних санкцій у зв'язку з серйозними порушеннями прав людини в Сіньцзяні.

Правозахисні організації заявляють, що Китай утримує понад мільйон уйгурів і людей з інших груп мусульманських меншин в таборах в Сіньцзяні. Уряд Китаю звинувачують в проведенні примусових стерилізацій уйгурських жінок і розлученні дітей з їх сім'ями. Розслідування містять інформацію про примусову працю і систематичні зґвалтування, сексуальне насильство і тортури затриманих.

Влада КНР 27 березня ввела санкції проти низки американських і канадських чиновників.

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