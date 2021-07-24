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Китай ввел санкции против США

Суббота, 24 июля 2021, 05:45
Китай ввел санкции против США

Китай вводит санкции против нескольких американских физических лиц и организаций в ответ на недавние санкции США против китайских чиновников в Гонконге.

Источник: ВВС

Детали: Среди новых подсанкционных лиц - бывший министр торговли США Вильбур Росс.

Контрсанкции вступают в силу за несколько дней до того, как заместитель госсекретаря США Венди Шерман посетит Китай.

Вашингтон также предупредил свою деловую общественность о растущих рисках, связанных с деятельностю в Гонконге.

Министерство иностранных дел Китая заявило в пятницу, что недавние санкции США были разработаны для "безосновательного очернения деловой среды Гонконга" и "грубым нарушением международного права и основных норм, регулирующих международные отношения".

Также заявило, что введет санкции против семи американских физических и юридических лиц, включая Росса.

Санкции применяют к следующим лицам и организациям:

  • бывший министр торговли США Уилбур Росс,
  • экс-директор офиса исполнительного комитета по Китаю Конгресса США Джонатан Стиверс,
  • председатель Национального демократического института США Ким До Юн,
  • полномочный представитель Международного республиканского института в Гонконге Адам Кинг,
  • председатель Американо-китайской комиссии по мониторингу экономики и безопасности Конгресса США Кэролайн Бартоломью,
  • директор департамента по Китаю Human Rights Watch Софи Ричардсон,
  • Комитет по вопросам демократии Гонконга.

Отношения между Пекином и Вашингтоном стали еще более напряженными при администрации Трампа.

В эти выходные Шерман полетит в Китай, пытаясь разрешить сложившуюся и ухудшающуюся ситуацию.

Администрация Байдена назвала этот шаг Пекина из санкциями  "непродуктивным и циничным".

Напомним:

  • 22 марта стало известно, что Великобритания и Соединенные Штаты ввели санкции против китайских чиновников и организаций за нарушения прав человека против преимущественно мусульманского уйгурского меньшинства.
  • Госсекретарь США Энтони Блинкин заявил о введении санкций против двух должностных лиц КНР в рамках глобальных санкций в связи с серьезными нарушениями прав человека в Синьцзяне.
  • Правозащитные организации заявляют, что Китай удерживает более миллиона уйгуров и людей из других групп мусульманских меньшинств в лагерях в Синьцзяне. Правительство Китая обвиняют в проведении принудительных стерилизаций уйгурских женщин и отделении детей от их семей. Расследования содержат указания принудительного труда и систематических изнасилований, сексуального насилия и пыток задержанных.
  • Власти КНР 27 марта ввели санкции против ряда американских и канадских чиновников.

Читайте также: Пекин взялся за санкции: как далеко зайдет конфликт Китая и ЕС

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Темы: КитайСШАсанкции
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