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COVID у світі: за новими зараженнями лідирують США

Субота, 24 липня 2021, 06:48

За добу 22 липня у світі діагностували понад 573 тисячі нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили у США, Індонезії, Бразилії. В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, у США зафіксували понад 67 тисяч нових інфікувань, в Індонезії – понад 49 тисяч у Бразилії – понад 45 тисяч випадків.

 

Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Індія і Британія.

Україна серед країн світу займає 66 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 14 позицію.

В Європі за добовим приростом хвороби лідирують Британія, Іспанія, Росія, а добовою смертністю від коронавірусу – Росія, Британія, Німеччина, Україна в цьому списку – 6-та.

За добу в Індонезії померли від коронавірусу 1 566 осіб.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 176 137 862 особи. Наразі нараховується понад 13 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 4 160 217 смертей від COVID-19.

Нагадаємо: За добу 22 липня в Україні зафіксовано 763 нових випадків COVID-19, з них летальних – 21.

Українська правда
Теми: коронавірус


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