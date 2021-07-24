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COVID в мире: по новым заражениям лидируют США

Суббота, 24 июля 2021, 06:48
COVID в мире: по новым заражениям лидируют США

За сутки 22 июля в мире диагностировали более 573 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в США, Индонезии, Бразилии. В Европе по суточныму приросту болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в США зафиксировали более 67 000 новых заражений, в Индонезии – более 49 000 в Бразилии – более 45 000 случаев.

 

Далее по количеству больных в рейтинге находятся Индия и Великобритания.

Украина среди стран мира занимает 66 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 14 позицию.

В Европе по суточным приростом болезни лидируют Великобритания, Испания, Россия, а суточной смертности от коронавируса - Россия, Великобритания, Германия, Украина в этом списке - 6-я.

За сутки в Индонезии умерли от коронавируса 1 566 человек.

За все время пандемии вылечились от недуга 176 137 862 лица. Сейчас насчитывается более 13 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 4 160 217 смертей от COVID-19.

Напомним: За сутки 22 июля в Украине зафиксировано 763 новых случаев COVID-19, из них летальных - 21.

Украинская правда
Темы: коронавирус
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