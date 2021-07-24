В Росії анонсували відновлення польотів до курортів Єгипту
Субота, 24 липня 2021, 08:49
Російські чиновники заявили, що авіасполучення з Хургадою та Шарм-ель-Шейхом буде частково відновлено з 9 серпня.
Джерело: ТАСС з посиланням на російський оперативний штаб по боротьбі з Covid-19
Деталі: Поки росіяни зможуть потрапити в курортні міста Єгипту лише рейсами з Москви, при цьому їх кількість буде обмежена.
Дослівно: "З 9 серпня буде збільшено кількість рейсів до Єгипту за маршрутами Москва-Хургада і Москва-Шарм-ель-Шейх з частотою 5 рейсів на тиждень на кожному маршруті. Подальше рішення про збільшення числа рейсів за даними маршрутами буде прийнято за результатами візиту російської делегації в Єгипет для оцінки епідеміологічної обстановки".
Нагадаємо:
- 8 липня президент Росії Володимир Путін скасував указ, яким заборонялися чартерні рейси з Росії до Єгипту.
- У листопаді 2015 року Росія призупинила чартерні польоти до Єгипту.