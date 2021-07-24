В России анонсировали возобновление полетов на курорты Египта

Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.

Источник: ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19

Детали: Пока россияне смогут попасть в курортные города Эгипта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.

Дословно: "С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".

Напомним: