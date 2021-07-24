В России анонсировали возобновление полетов на курорты Египта
Суббота, 24 июля 2021, 08:49
Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.
Источник: ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19
Детали: Пока россияне смогут попасть в курортные города Эгипта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.
Дословно: "С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".
Напомним:
- 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, которым запрещались чартерные рейсы из России в Египет.
- С ноября 2015 года Россия приостановила чартерные полеты в Египет.