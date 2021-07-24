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В России анонсировали возобновление полетов на курорты Египта

Суббота, 24 июля 2021, 08:49
В России анонсировали возобновление полетов на курорты Египта
Фото: biletik.aero

Российские чиновники заявили, что авиасообщение с Хургадой и Шарм-ель-Шейхом будет частично возобновлено с 9 августа.

Источник: ТАСС со ссылкой на российский оперативный штаб по борьбе с Covid-19

Детали: Пока россияне смогут попасть в курортные города Эгипта лишь рейсами из Москвы, при этом их количество будет ограничено.

Дословно: "С 9 августа будет увеличено количество рейсов в Египет по маршрутам Москва–Хургада и Москва–Шарм-эль-Шейх с частотой 5 рейсов в неделю на каждом маршруте. Дальнейшее решение об увеличении числа рейсов по данным маршрутам будет принято по результатам визита российской делегации в Египет для оценки эпидемиологической обстановки".

Напомним:

  • 8 июля президент России Владимир Путин отменил указ, которым запрещались чартерные рейсы из России в Египет.
  • С ноября 2015 года Россия приостановила чартерные полеты в Египет.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ЕгипетРосcияавиа
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