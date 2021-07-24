Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Більше 3 мільйонів українців зробили щеплення проти коронавірусу

Субота, 24 липня 2021, 09:11
Більше 3 мільйонів українців зробили щеплення проти коронавірусу

У п'ятницю, 23 липня, проти Covid в Україні було щеплено 152 675 людей, одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини. Загалом понад 3 мільйони громадян вже отримали хоча б одну ін'єкцію вакцини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Враховуючи 152 675 осіб, вакцинованих протягом минулої доби, від початку кампанії щеплено вже 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

 У п'ятницю в Україні працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації.

Важливо: Перелік пунктів та центрів вакцинації з вказанням адрес та часу роботи розміщений у таблиці МОЗ України за цим посиланням.

Нагадаємо:

  • У Києві з 22 липня кожен охочий дорослий може вакцинуватися в Центрі вакцинації на базі "Міжнародного виставкового центру", а з 23 липня – у районних пунктах щеплень. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
вакцинація
Чи потрібно ізолювати вакциновану дитину після контакту з хворим на вітрянку – пояснює МОЗ
ЄС і Pfizer переглянули багаторічний контракт на поставку вакцини, від якої відмовляються країни
ВООЗ змінила рекомендації щодо вакцинації проти COVID-19
Останні новини
07:23
Окупанти цієї ночі атакували Україну 31 дороном
07:02
У США засудили експрацівника ФБР за роботу на російського олігарха
06:05
Росія має план окупації України до 2026 року – Bild
05:24
КМВА: Безпілотники атакували Київ групами, хвилями і з різних напрямків. ППО збила усі
04:48
Російські війська незначно просунулися біля Бахмута, Авдіївки та Мар'їнки – ISW
03:49
На Курщині три прильоти, пошкоджена компресорна станція та ЛЕП – губернатор
03:16
Уряд Ізраїлю схвалив відкриття КПП в Сектор Гази для ввезення допомоги
02:33
Стала відома причина смерті актора Меттью Перрі з серіалу "Друзі"
01:14
ОновленоУ Києві працювала ППО
00:31
У Міноборони спростили списання аптечок: тепер військовий може попросити нову
Усі новини...
Реклама: