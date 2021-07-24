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Більше 3 мільйонів українців зробили щеплення проти коронавірусу

Субота, 24 липня 2021, 09:11

У п'ятницю, 23 липня, проти Covid в Україні було щеплено 152 675 людей, одну дозу отримали 90 072 людини, повністю імунізовані - 62 603 людини. Загалом понад 3 мільйони громадян вже отримали хоча б одну ін'єкцію вакцини.

Джерело: МОЗ

Деталі: Враховуючи 152 675 осіб, вакцинованих протягом минулої доби, від початку кампанії щеплено вже 3 010 140 людей, з них отримали 1 дозу – 3 010 138 людей, повністю імунізовані та отримали 2 дози – 1 681 734 особи (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном). Загалом проведено 4 691 872 щеплення.

 У п'ятницю в Україні працювали 802 мобільні бригади, 2 692 пункти щеплення та 267 центрів вакцинації.

Важливо: Перелік пунктів та центрів вакцинації з вказанням адрес та часу роботи розміщений у таблиці МОЗ України за цим посиланням.

Нагадаємо:

  • У Києві з 22 липня кожен охочий дорослий може вакцинуватися в Центрі вакцинації на базі "Міжнародного виставкового центру", а з 23 липня – у районних пунктах щеплень. Вакцини є на вибір – CoronoVac/Sinovac Biotech або Spikevax Moderna.

Українська правда
Теми: вакцинаціякоронавірусУкраїна


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