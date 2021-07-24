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Более 3 миллионов украинцев сделали прививки против коронавируса

Суббота, 24 июля 2021, 09:11
Более 3 миллионов украинцев сделали прививки против коронавируса

В пятницу, 23 июля, против Covid в Украине было привито 152 675 человек, одну дозу получили 90 072 человека, полностью иммунизированы – 62 603 человека. Всего более 3 миллионов граждан уже получили хотя бы одну инъекцию вакцины.

Источник: Минздрав

Детали: Учитывая 152 675 человек, вакцинированных за прошедшие сутки, от начала кампании привито уже 3 010 140 людей, из них получили 1 дозу – 3 010 138 человек полностью иммунизированы и получили 2 дозы – 1 681 734 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего сделано 4 691 872 прививки.

 В пятницу в Украине работали 802 мобильные бригады, 2692 пункта прививки и 267 центров вакцинации.

Важно: Перечень пунктов и центров вакцинации с указанием адресов и времени работы размещен в таблице Минздава Украины по этой ссылке.

Напомним:

  • В Киеве с 22 июля каждый желающий взрослый может вакцинироваться в Центре вакцинации на базе "Международного выставочного центра", а с 23 июля – в районных пунктах прививок. Вакцины на выбор – CoronoVac/Sinovac Biotech или Spikevax Modernа.

Украинская правда

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Темы: вакцинациякоронавирусУкраина
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